В Ставрополе на улице Пирогова отключат воду
В Ставрополе 12 марта на улице Пирогова пройдут плановые работы по капитальному ремонту водопровода. Из-за этого временно отключат подачу воды по этой улице. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала».
Под временное отключение водоснабжения попадут дома, административные здания, учреждения и организации в районе, ограниченном улицами: ул. Пирогова — ул. 45 Параллель — ул. Салова — ул. Зеленодольская — ул. Рогожникова — ул. Салова — ул. Пирогова — ул. 45 Параллель — пр. Харьковский.
Воды не будет с 08:30 до 19:00. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 13-40.
ИСТОЧНИК KP.RU