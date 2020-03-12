2020-03-12T10:43:54+03:00
Общество

В Ставрополе на улице Пирогова отключат воду

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 13-40
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МУП «Водоканала»Фото: пресс-служба МУП «Водоканала»
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В Ставрополе 12 марта на улице Пирогова пройдут плановые работы по капитальному ремонту водопровода. Из-за этого временно отключат подачу воды по этой улице. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала».

Под временное отключение водоснабжения попадут дома, административные здания, учреждения и организации в районе, ограниченном улицами: ул. Пирогова — ул. 45 Параллель — ул. Салова — ул. Зеленодольская — ул. Рогожникова — ул. Салова — ул. Пирогова — ул. 45 Параллель — пр. Харьковский.

Воды не будет с 08:30 до 19:00. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 13-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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