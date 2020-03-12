На Ставрополье мужчина попал в нелепую аварию по вине матери

12 Март 2020 2020-03-12T11:06:04+03:00

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В селе Пелагиада Шпаковского района произошла курьезная авария с участием 44-летнего местного жителя. Мужчина был пьян, сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Случайный прохожий заметил на заправке водителя с явными признаками опьянения. Он хотел было остановить его, но тот резко развернулся и спустя несколько метров на машине врезался в здание.

- Прибывшие по указанному адресу автоинспекторы выяснили, что в результате происшествия никто не пострадал, а спровоцировавший ДТП гражданин действительно находится в нетрезвом виде, - сказано в сообщении.

При себе у мужчины документов не было. Он говорил, что их принесет его мама:

Объяснение причины ДТП от пьяного водителя.Видео: МВД по Ставропольскому краю

- Мамка просто ключи в зажигании оставила, - объясняет мужчина. - А освидетельствование зачем проходить? Я пьян, признаю.

В отношении нарушителя составили административный протокол по первой части статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчину лишат прав на полтора-два года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU