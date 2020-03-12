В Ингушетии стала известна судьба пропавшей женщины с двумя детьми

12 Март 2020 2020-03-12T11:25:45+03:00

В феврале мать с детьми ушла из дома и больше их никто не видел

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Правоохранители Ингушетии разыскивали 47-летнюю жительницу республики с двумя детьми. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, одному ребенку было восемь лет, а другому – девять.

О семье было известно лишь, что мать забрала двух детей в феврале этого года, ушла из дома и больше никто о ней ничего не знал. В итоге 8 марта следователи нашли пропавшую мать с детьми в одной из республик Северного Кавказа.

Известно, что никаких преступлений в отношении них за время исчезновения не совершалось. Сейчас мать с детьми находятся у своих родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СКР России по Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU