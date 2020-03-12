На Ставрополье в пакете нашли тело новорожденного мальчика

12 Март 2020 2020-03-12T11:52:22+03:00

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Инцидент произошёл 10 марта этого года в Железноводске. Там на тропинке возле берега пруда в поселке Иноземцево нашли тело новорожденного.

Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными 00:00 00:00

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, малыш был в пакете.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. Сейчас правоохранители ищут горе-мать.

Всем, кто стал свидетелем преступления либо владеет какой-либо значимой информацией, просьба сообщить в следственный отдел по городу Пятигорск следственного управления СКР по Ставропольскому краю по телефону 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU