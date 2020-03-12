На Ставрополье мать выкинула новорожденного ребенка в пакете

12 Март 2020 2020-03-12T11:51:54+03:00

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всем, кто стал свидетелем преступления, либо владеет информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02 (112)

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла 10 марта в Железноводске. Там следователи обнаружили шокирующую находку. На тропинке возле берега пруда в поселке Иноземцево лежал пакет, а внутри тело новорожденного.

Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными 00:00 00:00

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, это был мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. Сейчас правоохранители ищут горе-мать.

Всем, кто стал свидетелем преступления, либо владеет информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU