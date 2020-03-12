2020-03-12T11:51:27+03:00
Общество

На Ставрополье обнародовали фото с места, где мать выкинула в пакете младенца

Малыш был спрятал в пакете и брошен на холодную землю
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Следователи Ставрополья опубликовали фото с места трагедии в Железноводске. Напомним, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 10 на тропинке возле берега пруда в посёлке Иноземцево нашли тело новорожденного.

Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными

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Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Малыш был спрятал в пакете и брошен на холодную землю.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. Сейчас правоохранители ищут горе-мать.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Всем, кто стал свидетелем преступления либо владеет информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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