На Ставрополье обнародовали фото с места, где мать выкинула в пакете младенца
Следователи Ставрополья опубликовали фото с места трагедии в Железноводске. Напомним, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 10 на тропинке возле берега пруда в посёлке Иноземцево нашли тело новорожденного.
Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Малыш был спрятал в пакете и брошен на холодную землю.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. Сейчас правоохранители ищут горе-мать.
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Всем, кто стал свидетелем преступления либо владеет информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02 (112).
ИСТОЧНИК KP.RU