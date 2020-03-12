2020-03-12T12:54:48+03:00
Общество

В Ставрополе клумбы украсят 150 тысяч тюльпанов

Сейчас в оранжерее ждут высадки более 30 тысяч виол и маргариток
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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оОзеленители уже начали обрезку древесных насаждений. Как настоящие мастера, они придают кронам деревьев красивую шарообразную, конусную или пирамидную форму. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Сейчас в оранжерее ждут высадки более 30 тысяч виол и маргариток. А к майским праздникам городские клумбы украсят ещё и 150 тысяч тюльпанов. А ранее "Комсомолка" писала, что в этом году в краевом центре высадят 3,5 тыс кустов роз. Они дополнят уже существующие розарии, которые расположены на разделительных полосах и перекрестках крупных городских магистралей.

Ставрополь продолжает преображаться. Так, на днях дорожники выполнили работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице 45 Параллель.

До конца этой весны планируется отремонтировать участки дорог на улицах Доваторцев, Кулакова, Тухачевского, Лопатина, Железнодорожной, переулка Сальский.

А к концу этой недели на участке улицы Победы завершится укладка дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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