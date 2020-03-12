Ставропольская Дума одобрила поправки в Конституцию России

12 Март 2020 2020-03-12T12:56:28+03:00

Владимир Владимиров призвал всех идти на голосование

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Депутаты Думы Ставропольского края приняли предложенные поправки в Конституцию Российской Федерации. Голосование близко, напомнил губернатор Владимир Владимиров.

Что изменится в Конституции РФ: на Ставрополье идет подготовка к голосованию 00:00 00:00

- Проект изменений недавно одобрили Госдума РФ и Совет Федерации, его рассматривают региональные парламенты. И сегодня свое «да» поправкам сказали депутаты Думы Ставрополья, - написал глава края в своем Instagram-аккаунте.

По мнению губернатора, все жители Ставрополья должны прийти на участки, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Владимиров призывает людей задуматься о будущем детей и страны:

- Покажем на своем личном примере, насколько важно и нужно принять участие в голосовании, поддержать нашего Президента, поддержать успешное развитие России, - призывает Владимиров.

Кроме того, лидер региона предложил всем желающим в комментариях "порассуждать" о том, кому эти поправки нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU