2020-03-12T13:49:34+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина избил знакомую, угрожая убийством

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»
Ася АСРЯН
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Экспертиза показала, что травмы повлекли лёгкий вред здоровью женщиныЭкспертиза показала, что травмы повлекли лёгкий вред здоровью женщиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бил и угрожал убийством. Так 48-летний житель станицы Незлобной провёл время в гостях у своей знакомой.

Экспертиза показала, что травмы повлекли лёгкий вред здоровью женщины.

Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Собранные дела направлены в Георгиевский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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