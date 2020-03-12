2020-03-12T14:12:45+03:00
Происшествия

В Дагестане группа мошенников избила и ограбила глухонемых таксистов

В преступление вовлекали и подростка
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчин, напавших на глухонемых таксистов, задержали, они обманывали перевозчиков по одной и той же схеме. В их группе состоял и 14-летний мальчик, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Мошенническая схема, которую разработали мужчины, была не очень замысловатой. Подросток должен был отдать коробку таксисту за 2200 рублей, а эти деньги ему, по логике, отдал бы человек на месте прибытия. Но на самом деле жертву ждало бы разочарование.

Так же и произошло с пострадавшими водителями. 25 февраля они приняли такой заказ, но отдали ребенку только тысячу, что устраивало злоумышленников. На месте ему ответили, что они ничего не заказывали. В коробке же лежал кирпич. За каждое дело подростку давали 200-300 рублей.

- 4 марта водители, приехав на вызов, увидели того самого подростка, узнали его (тем более с аналогичной просьбой), пытались удержать и вызвать полицию. Но случилась потасовка, поскольку те, кто подослал подростка , стояли за углом и наблюдали, а увидев заминку, напали на таксистов, - сказано в сообщении полиции.

Таксистов избили и ограбили.

- Следствие продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ст 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), - говорят в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага
В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку
В горах Чечни выпустили более тысячи редких фазанов
Пенсионеры - держатели карт УРАЛСИБа могут бесплатно оформить карту «Мир»
В Махачкале горожанина насмерть сбила машина
На Кавминводах появится первая современная лодочная станция
В Ингушетии парень изрезал себе шею во время допроса в полиции
На Ставрополье в теплицы заселили тысячу семей шмелей-опылителей
В Ставрополе пройдёт бесплатная ледовая дискотека
Чайка: "На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей"
Чайка поручил обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа
В Дагестане группа мошенников избила и ограбила глухонемых таксистов
На Ставрополье мужчина избил знакомую, угрожая убийством
Ставропольская Дума одобрила поправки в Конституцию России
В Ставрополе клумбы украсят 150 тысяч тюльпанов
На Ставрополье обнародовали фото с места, где мать выкинула в пакете младенца
На Ставрополье мать выкинула новорожденного ребенка в пакете
На Ставрополье в пакете нашли тело новорожденного мальчика
В Ингушетии стала известна судьба пропавшей женщины с двумя детьми