В Дагестане группа мошенников избила и ограбила глухонемых таксистов

12 Март 2020 2020-03-12T14:12:45+03:00

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Мужчин, напавших на глухонемых таксистов, задержали, они обманывали перевозчиков по одной и той же схеме. В их группе состоял и 14-летний мальчик, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Мошенническая схема, которую разработали мужчины, была не очень замысловатой. Подросток должен был отдать коробку таксисту за 2200 рублей, а эти деньги ему, по логике, отдал бы человек на месте прибытия. Но на самом деле жертву ждало бы разочарование.

Так же и произошло с пострадавшими водителями. 25 февраля они приняли такой заказ, но отдали ребенку только тысячу, что устраивало злоумышленников. На месте ему ответили, что они ничего не заказывали. В коробке же лежал кирпич. За каждое дело подростку давали 200-300 рублей.

- 4 марта водители, приехав на вызов, увидели того самого подростка, узнали его (тем более с аналогичной просьбой), пытались удержать и вызвать полицию. Но случилась потасовка, поскольку те, кто подослал подростка , стояли за углом и наблюдали, а увидев заминку, напали на таксистов, - сказано в сообщении полиции.

Таксистов избили и ограбили.

- Следствие продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ст 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), - говорят в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU