Чайка поручил обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа

12 Март 2020 2020-03-12T16:02:19+03:00

По словам Чайки, наш регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из крупнейших и востребованных курортов страны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье планируют производить маски и бесплатно раздавать людям

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По его словам, наш край обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из востребованных курортов России.

12 марта на совещании в Ставрополе полпред представителя президента России в СКФО Юрий Чайка призвал принять необходимые меры для организации безопасного отдыха туристов на курортах СКФО в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Также полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что работодатели задолжали сотрудникам более 80 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье планируют производить маски и бесплатно раздавать людям. Расходы на сырье и производство должно взять на себя государство.

Напомним, что жители региона пожаловались на отсутствие в продаже медицинских масок и на завышение цен в аптеках. По этому поводу губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на маски.

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Чайка: «На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей»

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что работодатели на Ставрополье задолжали сотрудникам более 80 миллионов рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU