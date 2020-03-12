Чайка: "На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей"

12 Март 2020 2020-03-12T15:01:24+03:00

Но в крае есть положительные тенденции

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Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что работодатели на Ставрополье задолжали сотрудникам более 80 миллионов рублей. Об этом он рассказал на совещании по вопросам социально-экономического развития края.

- Задолженность по заработной плате на Ставрополье выше, чем в остальных регионах округа. К концу января этого года сумма долгов предприятий превысила 83 млн рублей, - уверяет Чайка.

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Правда, на ставропольском рынке труда есть и положительные сдвиги. Так, за пять лет в крае снизился уровень безработицы и напряженности, повысился уровень трудоустройства и увеличился банк вакансий. На Ставрополье самый низкий уровень безработицы - 4,8 процента. Причем этот показатель близок к среднему по стране.

Помимо этого, в крае самая большая среднемесячная зарплата. По данным на конец 2019 года, она составляет почти 31 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU