2020-03-12T15:01:24+03:00
Общество

Чайка: "На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей"

Но в крае есть положительные тенденции
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что работодатели на Ставрополье задолжали сотрудникам более 80 миллионов рублей. Об этом он рассказал на совещании по вопросам социально-экономического развития края.

- Задолженность по заработной плате на Ставрополье выше, чем в остальных регионах округа. К концу января этого года сумма долгов предприятий превысила 83 млн рублей, - уверяет Чайка.

Каждый труд должен быть оплачен: почему организации Ставрополья задерживают зарплаты своим сотрудникам

00:00
00:00

Правда, на ставропольском рынке труда есть и положительные сдвиги. Так, за пять лет в крае снизился уровень безработицы и напряженности, повысился уровень трудоустройства и увеличился банк вакансий. На Ставрополье самый низкий уровень безработицы - 4,8 процента. Причем этот показатель близок к среднему по стране.

Помимо этого, в крае самая большая среднемесячная зарплата. По данным на конец 2019 года, она составляет почти 31 тысячу рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чайка поручил обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье планируют производить маски и бесплатно раздавать людям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага
В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку
В горах Чечни выпустили более тысячи редких фазанов
Пенсионеры - держатели карт УРАЛСИБа могут бесплатно оформить карту «Мир»
В Махачкале горожанина насмерть сбила машина
На Кавминводах появится первая современная лодочная станция
В Ингушетии парень изрезал себе шею во время допроса в полиции
На Ставрополье в теплицы заселили тысячу семей шмелей-опылителей
В Ставрополе пройдёт бесплатная ледовая дискотека
Чайка: "На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей"
Чайка поручил обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа
В Дагестане группа мошенников избила и ограбила глухонемых таксистов
На Ставрополье мужчина избил знакомую, угрожая убийством
Ставропольская Дума одобрила поправки в Конституцию России
В Ставрополе клумбы украсят 150 тысяч тюльпанов
На Ставрополье обнародовали фото с места, где мать выкинула в пакете младенца
На Ставрополье мать выкинула новорожденного ребенка в пакете
На Ставрополье в пакете нашли тело новорожденного мальчика
В Ингушетии стала известна судьба пропавшей женщины с двумя детьми