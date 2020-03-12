2020-03-12T14:26:52+03:00
Общество

В Ставрополе пройдёт бесплатная ледовая дискотека

А еще для посетителей организуют шоу мыльных пузырей
Ася АСРЯН
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14 и 15 марта жители Ставрополя могут проводить ледовый сезон на крытом катке площади Ленина. Приятная новость для всех гостей праздника – вместо билетов им вручат магниты в виде льдинок.

А из них на открытии сезона в 2021 году ставропольцы соберут «большое сердце», - пишет «Ставропольская правда».

Как рассказали «КП – Северный Кавказ» в пресс-службе СДКиС, для всех желающих в выходные вход на каток будет бесплатным.

А маленьким ставропольцам разрешат оставить рисунки на льду. Кроме того, для посетителей организуют шоу мыльных пузырей. Сюрприз продолжится вечером 15 марта. Диджеи устроят ледовую дискотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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