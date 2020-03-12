На Ставрополье в теплицы заселили тысячу семей шмелей-опылителей

12 Март 2020 2020-03-12T15:06:37+03:00

На сегодняшний день закуплена одна тысяча семей насекомых и получено две тысячи шмелематок

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На Ставрополье аграрии осваивают промышленное производство шмелей. Для организации производства насекомых в нашем регионе с 2018 года подготовлено помещение, закуплено необходимое оборудование под производство «полосатых» семей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в управлении по информполитике правительства региона.

На сегодняшний день закуплена одна тысяча семей насекомых и получено две тысячи шмелематок.

Также выяснилось, что российские шмели обходятся сельхозпроизводителям дешевле импортных.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что сейчас в ставропольской оранжерее ждут высадки более 30 тысяч виол и маргариток. А к майским праздникам городские клумбы украсят ещё и 150 тысяч тюльпанов.

Также в этом году в краевом центре высадят 3,5 тыс кустов роз. Они дополнят уже существующие розарии, которые расположены на разделительных полосах и перекрестках крупных городских магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU