2020-03-12T16:40:43+03:00
Экономика

Пенсионеры - держатели карт УРАЛСИБа могут бесплатно оформить карту «Мир»

Выпуск и годовое обслуживание для них тоже бесплатно
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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УРАЛСИБ предлагает всем клиентам, получающим пенсии на карты банка, оформить новые карты платежной системы «Мир» с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием. Сделать это можно в любом отделении банка.

Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового. В этом случае менеджер банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, а клиенту останется лишь передать заявление в Пенсионный фонд. При этом старой картой тоже можно будет пользоваться, но пенсионные средства на нее поступать не будут.

Напомним, согласно законодательству, с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут. Для клиентов пенсионеров и льготных категорий граждан комиссия за выпуск карты не взимается. Срок действия карты «Мир» - 3 года.

Получить подробную информацию можно в любом отделении банка УРАЛСИБ или по телефону 8-800-250-57-57.

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