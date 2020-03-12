В Ингушетии парень изрезал себе шею во время допроса в полиции

12 Март 2020 2020-03-12T15:39:07+03:00

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Инцидент произошёл в ингушском городе Малгобек. В магазин по прокату строительных инструментов вошёл клиент, взял в аренду отбойный молоток и сварочный аппарат. Обещал хозяину, что вернет товар через час, но обманул.

Общая стоимость инструментов составляет 20 тысяч рублей. Владелец магазина обратился с заявлением в отдел полиции.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. 26-летнего ранее неоднократно судимого парня доставили в отдел полиции.

Там они пытался оказать неповиновение полицейскому.

Пройти медицинское освидетельствование парень также отказался. Правоохранители составили административные протоколы.

Молодой рецидивист изрезал себе шею на допросе.

Такие меры злоумышленнику не понравились. Во время допроса в отделе полиции, парень достал обломок лезвия для бритья из ротовой полости и нанес себе порез в области шеи справа. Ему тут же оказали помощь в ближайшем медицинском учреждении. Скоро против злоумышленника возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU