На Кавминводах появится первая современная лодочная станция

12 Март 2020 2020-03-12T16:17:50+03:00

Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля

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В Железноводске завершается строительство лодочной пристани. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Там же и сообщили, что уже успели отремонтировать спасательную башню. Она будет оснащена архитектурной подсветкой.

Приятная новость все жителей и гостей Ставрополья - на Курортном озере также появятся водные развлекательные аттракционы. Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU