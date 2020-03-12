На Кавминводах появится первая современная лодочная станция
Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля
Фото: zheleznovodsk__official
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В Железноводске завершается строительство лодочной пристани. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.
Там же и сообщили, что уже успели отремонтировать спасательную башню. Она будет оснащена архитектурной подсветкой.
Приятная новость все жителей и гостей Ставрополья - на Курортном озере также появятся водные развлекательные аттракционы. Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU