2020-03-12T16:17:50+03:00
Общество

На Кавминводах появится первая современная лодочная станция

Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля
Ася АСРЯН
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Фото: zheleznovodsk__officialФото: zheleznovodsk__official
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В Железноводске завершается строительство лодочной пристани. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Там же и сообщили, что уже успели отремонтировать спасательную башню. Она будет оснащена архитектурной подсветкой.

Приятная новость все жителей и гостей Ставрополья - на Курортном озере также появятся водные развлекательные аттракционы. Первые лодочки с новой пристани в плавание уйдут уже в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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