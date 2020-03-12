В Махачкале горожанина насмерть сбила машина

12 Март 2020 2020-03-12T16:27:03+03:00

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В Махачкале, по улице Энгельса, житель Рутульского района на "Приоре" наехал на двух горожан, которые переходили дорогу не по пешеходной зоне. Трагедия случилась ночью, в 23:50, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

В результате ДТП 42-летний пешеход умер в больнице, а второй - 43-летний мужчина - продолжает восстанавливать свое здоровье.

- Полицейские выясняют все обстоятельства автоаварии. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Последствия жуткой аварии в Дагестане с летальным исходом.Видео: МВД по Дагестану

ИСТОЧНИК KP.RU