В горах Чечни выпустили более тысячи редких фазанов
Для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега
Фото: timacad.ru
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На сегодняшний день в горах Чечни можно встретить медведей, лис, оленей, яков, косуль и диких кабанов.
А на днях в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов.
По его словам, для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега.
В окрестностях Беноя выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов.
В ближайшие дни орнитологи планируют выпустить сотни муфлонов, оленей, туров и яков. По мнению Кадырова, это улучшит местную фауну.
ИСТОЧНИК KP.RU