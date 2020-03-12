В горах Чечни выпустили более тысячи редких фазанов

12 Март 2020 2020-03-12T17:33:06+03:00

Для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега

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На сегодняшний день в горах Чечни можно встретить медведей, лис, оленей, яков, косуль и диких кабанов.

А на днях в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов.

По его словам, для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега.

В окрестностях Беноя выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов.

В ближайшие дни орнитологи планируют выпустить сотни муфлонов, оленей, туров и яков. По мнению Кадырова, это улучшит местную фауну.

ИСТОЧНИК KP.RU