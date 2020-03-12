В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку
В краевом центре в этом году почти в три раза увеличится протяжённость пластиковой разметки. Об этом сообщил глава Ставрополя на своей странице в соцсети Инстаграм.
По его словам, влажность воздуха и температура позволили начать работы в марте. Дорожники для удобства горожан работают по ночам.
Ставрополь возвращает себе яркую дорожную разметку. Как отметил градоначальник, краска стирается зимой после первых обработок дорог песко-соляной смесью. Причем, дорожники уже перепробовали около 20-ти видов краски.
Фото: Андрей Джатдоев / Instagram
- Бесполезно, а вот пластик сохраняется круглый год. Дороговато, но безопасность дороже, - считает Андрей Джатдоев.
ИСТОЧНИК KP.RU