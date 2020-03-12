2020-03-12T17:44:22+03:00
Общество

В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку

Город возвращает себе яркую дорожную разметку
Ася АСРЯН
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Фото: Андрей Джатдоев / InstagramФото: Андрей Джатдоев / Instagram
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В краевом центре в этом году почти в три раза увеличится протяжённость пластиковой разметки. Об этом сообщил глава Ставрополя на своей странице в соцсети Инстаграм.

По его словам, влажность воздуха и температура позволили начать работы в марте. Дорожники для удобства горожан работают по ночам.

Ставрополь возвращает себе яркую дорожную разметку. Как отметил градоначальник, краска стирается зимой после первых обработок дорог песко-соляной смесью. Причем, дорожники уже перепробовали около 20-ти видов краски.

Фото: Андрей Джатдоев / Instagram

Фото: Андрей Джатдоев / Instagram

- Бесполезно, а вот пластик сохраняется круглый год. Дороговато, но безопасность дороже, - считает Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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