В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку

12 Март 2020 2020-03-12T17:44:22+03:00

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В краевом центре в этом году почти в три раза увеличится протяжённость пластиковой разметки. Об этом сообщил глава Ставрополя на своей странице в соцсети Инстаграм.

По его словам, влажность воздуха и температура позволили начать работы в марте. Дорожники для удобства горожан работают по ночам.

Ставрополь возвращает себе яркую дорожную разметку. Как отметил градоначальник, краска стирается зимой после первых обработок дорог песко-соляной смесью. Причем, дорожники уже перепробовали около 20-ти видов краски.

Фото: Андрей Джатдоев / Instagram

- Бесполезно, а вот пластик сохраняется круглый год. Дороговато, но безопасность дороже, - считает Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU