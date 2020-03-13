Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования

13 Март 2020 2020-03-13T10:31:14+03:00

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В феврале 2020 года Банком было выдано порядка 1,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более чем 3,5 млрд рублей. При этом средняя сумма кредита выросла более чем на 30% и составила 3 млн рублей.

К услугам клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны варианты на приобретение готового или строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Также действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Получить подробную информацию по условиям ипотечного кредитования, ознакомиться с действующими программами и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8 800-250-57-57, а также на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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