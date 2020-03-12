На Ставрополье перевернулся «КамАЗ» с удобрениями

12 Март 2020 2020-03-12T18:57:05+03:00

«КП-Северный Кавказ» рассказали, есть ли угрозы населению после ДТП

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Инцидент произошёл 12 марта, в 12:47, в Новоалександровске. Там на одной из улиц перевернулся прицеп с пластиковой емкостью, из которой разлились азотные удобрения.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МЧС России по региону. К счастью, в результате ДТП не произошло возгорания.

Пострадавших нет. Что касается удобрений, то они не токсичны. В пресс-службе сообщили, что угрозы населению нет.

ИСТОЧНИК KP.RU