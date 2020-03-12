На Ставрополье женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей

12 Март 2020 2020-03-12T19:17:22+03:00

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В Кисловодске 53-летней местной жительнице позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он рассказал собеседнице, что с её банковского счёта могут похитить деньги.

И, под предлогом сохранения финансов убедил женщину перевести крупную сумму на другой счёт. Доверчивая ставропольчанка поверила мошеннику. Итог печальный - она лишилась более 560 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленника. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU