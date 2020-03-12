Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на главу центра «Э» Ингушетии

12 Март 2020 2020-03-12T19:40:21+03:00

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12 марта Московский городской суд признал законным продление срока ареста фигурантам громкого дела о покушении в 2019 году на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как пишет ТАСС, суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и Закре Полонкоева на продление в отношении них меры пресечения в виде ареста. В пресс-службе ведомства в среду также сообщили, что без удовлетворения оставлены и жалобы их защитников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет России продлил ещё на 3 месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

5 февраля суд должен был в закрытом режиме рассмотреть аналогичные ходатайства в отношении Исы Накастоева, З. Полонкоева и Магомеда-Гази Чаниева.

ИСТОЧНИК KP.RU