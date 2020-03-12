2020-03-12T23:58:19+03:00
Общество

Кадыров призвал жителей Чечни строго соблюдать санитарные нормы

Политик призвал строго следить за своим здоровьем, трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка
Поделиться:
Кадыров призывает чеченцев и других подписчиков воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятийКадыров призывает чеченцев и других подписчиков воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни на своей странице в соцсети ещё раз напомнил, что в республике случаев заболевания коронавирусом нет.

По его словам, руководство региона принимает исчерпывающие меры контроля за ситуацией.

- Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек, не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, - уверен политик.

Кадыров призывает чеченцев и других подписчиков воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятий, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок.

- Нашему народу характерно соблюдение санитарных норм и порядка. Уверен, что и в этот непростой период времени будем об этом помнить. Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка. Храни вас Всевышний Аллах, - обратился глава республики к подписчикам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на днях в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов. Этой новостью в соцсети поделился Рамзан Кадыров. По его словам, для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кадыров призвал жителей Чечни строго соблюдать санитарные нормы
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на главу центра «Э» Ингушетии
На Ставрополье женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей
На Ставрополье перевернулся «КамАЗ» с удобрениями
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага
В Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку
В горах Чечни выпустили более тысячи редких фазанов
Пенсионеры - держатели карт УРАЛСИБа могут бесплатно оформить карту «Мир»
В Махачкале горожанина насмерть сбила машина
На Кавминводах появится первая современная лодочная станция
В Ингушетии парень изрезал себе шею во время допроса в полиции
На Ставрополье в теплицы заселили тысячу семей шмелей-опылителей
В Ставрополе пройдёт бесплатная ледовая дискотека
Чайка: "На Ставрополье работодатели задолжали сотрудникам 83 млн рублей"
Чайка поручил обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа
В Дагестане группа мошенников избила и ограбила глухонемых таксистов
На Ставрополье мужчина избил знакомую, угрожая убийством
Ставропольская Дума одобрила поправки в Конституцию России
В Ставрополе клумбы украсят 150 тысяч тюльпанов
На Ставрополье обнародовали фото с места, где мать выкинула в пакете младенца
На Ставрополье мать выкинула новорожденного ребенка в пакете
На Ставрополье в пакете нашли тело новорожденного мальчика
В Ингушетии стала известна судьба пропавшей женщины с двумя детьми