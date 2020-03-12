Кадыров призвал жителей Чечни строго соблюдать санитарные нормы

12 Март 2020 2020-03-12T23:58:19+03:00

Кадыров призывает чеченцев и других подписчиков воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятий Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Глава Чечни на своей странице в соцсети ещё раз напомнил, что в республике случаев заболевания коронавирусом нет.

По его словам, руководство региона принимает исчерпывающие меры контроля за ситуацией.

- Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек, не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, - уверен политик.

Кадыров призывает чеченцев и других подписчиков воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятий, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок.

- Нашему народу характерно соблюдение санитарных норм и порядка. Уверен, что и в этот непростой период времени будем об этом помнить. Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка. Храни вас Всевышний Аллах, - обратился глава республики к подписчикам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на днях в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов. Этой новостью в соцсети поделился Рамзан Кадыров. По его словам, для успешной адаптации птиц построили кормушки, защищённые от дождя и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU