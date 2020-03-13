2020-03-13T09:26:34+03:00
Общество

В Ставрополе водитель иномарки сбил 9-летнего школьника

Мальчика с травмами доставили в больницу
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл в Ставрополе, 11 марта, около 12:00. Водитель автомобиля «Хендэ Соната» ехал по переулку Буйнакского со стороны проспекта Кулакова в сторону переулка Макарова.

Мужчина не уступил дорогу и сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 9-летнего школьника с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

За рулём легковушки был 36-летний местный житель. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП он был трезв.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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