В Ставрополе водитель иномарки сбил 9-летнего школьника
Мальчика с травмами доставили в больницу
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Инцидент произошёл в Ставрополе, 11 марта, около 12:00. Водитель автомобиля «Хендэ Соната» ехал по переулку Буйнакского со стороны проспекта Кулакова в сторону переулка Макарова.
Мужчина не уступил дорогу и сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 9-летнего школьника с ушибами и ссадинами доставили в больницу.
За рулём легковушки был 36-летний местный житель. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП он был трезв.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU