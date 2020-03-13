2020-03-13T09:30:16+03:00
Общество

На Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков

Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл в Изобильненском городском округе 11 марта, около 20:30. В станице Рождественской водитель «Лады Калина» при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «ИЖ Юпитер-5».

С переломами конечностей и травмами головы в больницу доставили 16-летнего мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. Оба подростка в момент ДТП был без мотошлемов и защитной экипировки.

Водительского удостоверения у мотоциклиста не было, права управления не имел. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке.

А также имеет технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена. За рулём «Калины» была 35-летняя местная жительница.

За последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекалась, в момент ДТП была трезва. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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