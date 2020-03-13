2020-03-13T09:43:54+03:00
Общество

На Ставрополье в ущелье сорвался внедорожник, погиб водитель

Спасатели извлекли тело из покорёженного автомобиля и транспортировала его
Ася АСРЯН
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Фото: instagram.com/chp_kislovodskФото: instagram.com/chp_kislovodsk
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Трагедия произошла днём 12 марта в ущелье реки Берёзовка. Как выяснилось позже, туда на глубину 100 метров провалился внедорожник. Автомобиль заметил местный житель и рассказал об этом спасателям

Прибыв на место происшествия, им извлекли из покорёженного внедорожника тело водителя. О трагедии рассказали в местном паблике chp_kislovodsk.

Официальных комментариев от пресс-службы ГИБДД МВД по Ставрополью по поводу обстоятельства ДТП пока не поступало.

Фото: instagram.com/chp_kislovodsk

Фото: instagram.com/chp_kislovodsk

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков. С переломами конечностей и травмами головы в больницу доставили 16-летнего мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. Оба подростка в момент ДТП был без мотошлемов и защитной экипировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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