На Ставрополье в ущелье сорвался внедорожник, погиб водитель
Трагедия произошла днём 12 марта в ущелье реки Берёзовка. Как выяснилось позже, туда на глубину 100 метров провалился внедорожник. Автомобиль заметил местный житель и рассказал об этом спасателям
Прибыв на место происшествия, им извлекли из покорёженного внедорожника тело водителя. О трагедии рассказали в местном паблике chp_kislovodsk.
Официальных комментариев от пресс-службы ГИБДД МВД по Ставрополью по поводу обстоятельства ДТП пока не поступало.
Фото: instagram.com/chp_kislovodsk
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков. С переломами конечностей и травмами головы в больницу доставили 16-летнего мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. Оба подростка в момент ДТП был без мотошлемов и защитной экипировки.
ИСТОЧНИК KP.RU