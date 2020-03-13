Суд на два месяца продлил арест дагестанского религиозного журналиста
Советский районный суд Махачкалы оставил редактора отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева под стражей. Арест продлили до 13 мая, сообщают местные правозащитники.
Гаджиева задержали еще в июне 2019 года. Журналиста обвиняют в финансировании терроризма, против него возбудили уголовное дело по второй части 205.5 статьи и четвертой части 205.1 статьи УК РФ (частие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Мужчину оставили в СИЗО потому, что, по мнению судью, он сможет оказывать давление на следствие и свидетелей.
Не так давно в поддержку журналиста выступили его именитые коллеги по цеху: например, Иван Голунов. Они выступили с призывом отпустить мужчину и прекратить против него уголовное преследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU