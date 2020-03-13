2020-03-13T09:46:10+03:00
Общество

Суд на два месяца продлил арест дагестанского религиозного журналиста

Абдулмумин Гаджиев останется в СИЗО до 13 мая
Антон ШАПОВАЛОВ
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Советский районный суд Махачкалы оставил редактора отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева под стражей. Арест продлили до 13 мая, сообщают местные правозащитники.

Гаджиева задержали еще в июне 2019 года. Журналиста обвиняют в финансировании терроризма, против него возбудили уголовное дело по второй части 205.5 статьи и четвертой части 205.1 статьи УК РФ (частие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Мужчину оставили в СИЗО потому, что, по мнению судью, он сможет оказывать давление на следствие и свидетелей.

Не так давно в поддержку журналиста выступили его именитые коллеги по цеху: например, Иван Голунов. Они выступили с призывом отпустить мужчину и прекратить против него уголовное преследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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