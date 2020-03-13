2020-03-13T10:02:27+03:00
Общество

На Ставрополье увеличилось число аварий с участием мототранспорта

Часто участниками таких ДТП становятся подростки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, на Ставрополье увеличилось количество аварий с участием мототранспорта. Часто участниками таких ДТП становятся подростки.

Так только в марте произошло три аварии, в них три подростка получили различные травмы. Часто виновники таких инцидентов не имеют разрешённой категории управления мотоциклом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков.

С переломами конечностей и травмами головы в больницу доставили 16-летнего мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. Оба подростка в момент ДТП был без мотошлемов и защитной экипировки. Водительского удостоверения у мотоциклиста не было, права управления не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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