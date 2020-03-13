На Ставрополье за взятку в миллион рублей осудили чиновника

13 Март 2020 2020-03-13T10:25:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в апреле 2019 года в Ессентуках Дмитрий Заварзин получил один миллион рублей через посредника фирмы по строительству солнечной электростанции.

За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

Суд приговорил экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU