2020-03-13T10:25:09+03:00
Общество

На Ставрополье за взятку в миллион рублей осудили чиновника

Экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора получил 7 лет колонии
Ася АСРЯН
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Фото: СКР России по Ставрополью/ Заварзин пересчитывает полученную взяткуФото: СКР России по Ставрополью/ Заварзин пересчитывает полученную взятку
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Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в апреле 2019 года в Ессентуках Дмитрий Заварзин получил один миллион рублей через посредника фирмы по строительству солнечной электростанции.

За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

Суд приговорил экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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