На Ставрополье за взятку в миллион рублей осудили чиновника
Экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора получил 7 лет колонии
Фото: СКР России по Ставрополью/ Заварзин пересчитывает полученную взятку
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Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в апреле 2019 года в Ессентуках Дмитрий Заварзин получил один миллион рублей через посредника фирмы по строительству солнечной электростанции.
За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".
Суд приговорил экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора к семи годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU