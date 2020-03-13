На Ставрополье стартует операция «Мотоциклист в зоне риска!»
На Ставрополье с 13 по 22 марта пройдёт операция «Мотоциклист в зоне риска!». Рейды проведут в населённых пунктах и на трассах регионального и федерального значения.
Профилактические акции пройдут в местах сбора любителей мотоциклов. К мероприятиям подключат представителей крупных байкерских клубов и сообществ, которые проведет разъяснительную работу со своими единомышленниками, а также выступят с видеообращениями к мотоциклистам региона в соцсетях.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье увеличилось количество аварий с участием мототранспорта. Часто участниками таких ДТП становятся подростки.
Так в марте произошло три аварии, в них три подростка получили различные травмы. Часто виновники таких инцидентов не имеют разрешенной категории управления мотоциклом.
ИСТОЧНИК KP.RU