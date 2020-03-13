2020-03-13T10:33:19+03:00
Общество

На Ставрополье стартует операция «Мотоциклист в зоне риска!»

В последнее время в регионе увеличилось количество аварий с участием мототранспорта
Ася АСРЯН
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Профилактические акции пройдут в местах сбора любителей мотоцикловПрофилактические акции пройдут в местах сбора любителей мотоцикловФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье с 13 по 22 марта пройдёт операция «Мотоциклист в зоне риска!». Рейды проведут в населённых пунктах и на трассах регионального и федерального значения.

Профилактические акции пройдут в местах сбора любителей мотоциклов. К мероприятиям подключат представителей крупных байкерских клубов и сообществ, которые проведет разъяснительную работу со своими единомышленниками, а также выступят с видеообращениями к мотоциклистам региона в соцсетях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье увеличилось количество аварий с участием мототранспорта. Часто участниками таких ДТП становятся подростки.

Так в марте произошло три аварии, в них три подростка получили различные травмы. Часто виновники таких инцидентов не имеют разрешенной категории управления мотоциклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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