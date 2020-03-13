2020-03-13T10:45:27+03:00
Общество

В Ставрополе 14 марта пройдёт ярмарка выходного дня

Торговые точки будут работать с 08:00 до 16:00
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В субботу, 14 марта в Ставрополе по адресу: ул. Пригородная, 215/1 пройдёт ярмарка выходного дня.

Горожанам представят хлебопекарные изделия, молочную продукцию, а также сезонные овощи и фрукты. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя. Ярмарка выходного дня продлится с 08:00 до 16:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ставрополе наносят пластиковую дорожную разметку. Краевой центр возвращает себе яркую дорожную разметку. Дорожники для удобства горожан работают по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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