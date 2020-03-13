2020-03-13T11:39:59+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья прокомментировал поправки в Конституцию

Жители региона смогут досрочно проголосовать по вопросу поправок в Конституцию России
Ася АСРЯН
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По мнению губернатора, традиционные ценности не должны подвергаться даже попытке обсужденияПо мнению губернатора, традиционные ценности не должны подвергаться даже попытке обсужденияФото: Александр ГЛУЗ
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До общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ остаётся меньше полутора месяцев. Губернатор Ставрополья поделился в интервью с журналистами «Ставропольской правды» о том, почему так важно принять в нём участие?

Напомним, что в Конституцию вносится понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Главу Ставрополья спросили, считает ли он, что это политический ход?

- Традиционные ценности подвергаются постоянным нападкам. И совершенно правильно, если мы закрепим в Конституции основы нашей веры, основы нашего самосознания. И, как мне кажется, основы развития человечества. И закрепление в Конституции этого понятия – это сегодня и ответ, и вызов. Вот мы придем 22 апреля и проголосуем – либо за брак между мужчиной и женщиной, либо против. Лично я уверен – наши традиционные ценности должны оставаться таковыми и не должны подвергаться даже попытке обсуждения.

Напомним, что в Конституцию вносится понятие брака как союза между мужчиной и женщиной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что в Конституцию вносится понятие брака как союза между мужчиной и женщинойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что жители региона смогут досрочно проголосовать по вопросу поправок в Конституцию России. Поучаствовать в голосовании можно будет не только 22 апреля, в утверждённую дату, но и в другие дни, начиная с 19 апреля.

По словам председателя избирательной комиссии региона Евгения Демьянова, процедура голосования будет максимально простой и прозрачной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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