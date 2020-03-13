2020-03-13T11:18:46+03:00
Общество

На Ставрополье чиновник получил 7 лет колонии за миллионную взятку

Появилось фото злоумышленника во время того, как он пересчитывает полученную крупную взятку
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

Выяснилось, что в апреле прошлого года Дмитрий Заварзин через посредника фирмы по строительству солнечной электростанции получил один миллион рублей.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Суд приговорил экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора к семи годам колонии строгого режима.

СКР России по региону обнародовал фото злоумышленника во время того, как он пересчитывает полученную крупную взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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