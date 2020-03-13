На Ставрополье чиновник получил 7 лет колонии за миллионную взятку
Экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
Выяснилось, что в апреле прошлого года Дмитрий Заварзин через посредника фирмы по строительству солнечной электростанции получил один миллион рублей.
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Суд приговорил экс-заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора к семи годам колонии строгого режима.
СКР России по региону обнародовал фото злоумышленника во время того, как он пересчитывает полученную крупную взятку.
ИСТОЧНИК KP.RU