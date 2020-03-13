Дожди с грозами и резкое похолодание придут на Ставрополье на выходных

13 Март 2020 2020-03-13T11:20:38+03:00

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На выходных на Ставрополье придёт похолодание, обрушатся дожди с грозами. Неутешительный для любителей тепла и прогулок прогноз даёт краевой Гидрометцентр.

По данным синоптиков, вечер пятницы и ночь на субботу будут ожидаемо тёплыми. Температура ночью не опустится ниже +5...+7 градусов в краевом центре и +3...+8 градусов по краю. Суббота обещает быть привычно знойной, но над западной частью края и Ставрополем громыхнёт гроза с кратковременными дождями. Сильного ветра, по счастью, ждать не приходится: порывы будут лишь до 7-12 м/с.

В воскресенье резко похолодает. Температура упадёт сразу до +6...+8 градусов днём и 0°...+5° ночью. В восточной части края будет несколько теплее, до +10° тепла. Ветер сохраниться, а погода будет безрадостной — синоптики обещают хмурое небо и осадки по всему Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU