2020-03-13T13:09:59+03:00
Общество

На главу района в Дагестане завели уголовное дело

Еще руководителем села он нанес ущерб муниципалитету в 2,2 миллиона рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи по материал ФСБ открыли уголовное дел в отношении главы Кизлярского района. Его подозревают в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и второй части 292 статьи УК РФ (служебный подлог), передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как установило следствие, в период с 2012 по 2015 год подозреваемый, будучи главой села Южный, выдал 19 жителям других поселений земельные участки в свое пользование. В результате он нанес ущерб муниципалитету в размере 2,2 миллиона рублей.

- В ходе следствия будут приняты все меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СКР по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса
В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник
В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
В Ставрополе в центре образования появилась парта героя
На Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай»
В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья
На Ставрополье молодая воровка пронесла мимо кассы вещи
На главу района в Дагестане завели уголовное дело
В Ставрополе рассказали, есть ли люди с подозрением на коронавирус
Дожди с грозами и резкое похолодание придут на Ставрополье на выходных
"Кровавый Рузвельт" Дагестана и "Лучший мэр России - 2012" просит Владимира Путина о помиловании
На Ставрополье чиновник получил 7 лет колонии за миллионную взятку
Губернатор Ставрополья прокомментировал поправки в Конституцию
В Ставрополе 14 марта пройдёт ярмарка выходного дня
На Ставрополье стартует операция «Мотоциклист в зоне риска!»
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования
На Ставрополье за взятку в миллион рублей осудили чиновника
На Ставрополье увеличилось число аварий с участием мототранспорта
В Ставрополе мужчина ответит за оскорбление чувств верующих
Суд на два месяца продлил арест дагестанского религиозного журналиста
На Ставрополье в ущелье сорвался внедорожник, погиб водитель
На Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков
В Ставрополе водитель иномарки сбил 9-летнего школьника
Кадыров призвал жителей Чечни строго соблюдать санитарные нормы
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на главу центра «Э» Ингушетии
На Ставрополье женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей