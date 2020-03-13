На главу района в Дагестане завели уголовное дело

13 Март 2020 2020-03-13T13:09:59+03:00

Еще руководителем села он нанес ущерб муниципалитету в 2,2 миллиона рублей

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Следователи по материал ФСБ открыли уголовное дел в отношении главы Кизлярского района. Его подозревают в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и второй части 292 статьи УК РФ (служебный подлог), передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как установило следствие, в период с 2012 по 2015 год подозреваемый, будучи главой села Южный, выдал 19 жителям других поселений земельные участки в свое пользование. В результате он нанес ущерб муниципалитету в размере 2,2 миллиона рублей.

- В ходе следствия будут приняты все меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СКР по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU