2020-03-13T13:23:02+03:00
Общество

На Ставрополье молодая воровка пронесла мимо кассы вещи

Злоумышленница снимала с одежды противокражные датчики
Ася АСРЯН
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В отдел полиции Пятигорска обратились двое владельцев сетевых магазинов. Они рассказали, что с торговых витрин их бутиков пропали товары. Полицейские нашли подозреваемую в этом инциденте. Ею оказалась 25-летняя жительница Краснодара.

На допросе она призналась, что гуляя по торговым центрам, выбирала понравившиеся вещи, снимала с них противокражные датчики и проходила кассовую зону, не оплатив товар.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по Ставрополью, против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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