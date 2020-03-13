На Ставрополье молодая воровка пронесла мимо кассы вещи
Злоумышленница снимала с одежды противокражные датчики
Изменить размер текста:
В отдел полиции Пятигорска обратились двое владельцев сетевых магазинов. Они рассказали, что с торговых витрин их бутиков пропали товары. Полицейские нашли подозреваемую в этом инциденте. Ею оказалась 25-летняя жительница Краснодара.
На допросе она призналась, что гуляя по торговым центрам, выбирала понравившиеся вещи, снимала с них противокражные датчики и проходила кассовую зону, не оплатив товар.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по Ставрополью, против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU