В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья

13 Март 2020 2020-03-13T13:47:09+03:00

Губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на них

Изменить размер текста: A A

В редакцию радио «КП-Северный Кавказ» на протяжении нескольких дней звонили слушатели с вопросом, где приобрести маски. Ранее, мы писали, что в некоторых районах Ставрополья, а также республиках Северного Кавказа отмечается дефицит медицинских масок и завышение цен в коммерческих аптеках.

Коронавирус уже на Юге: до Ставрополья заболевание пока не добралось 00:00 00:00

По этому поводу губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на маски. На совещании в правительстве он призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масок.

По словам Владимира Владимирова, все изделия нужно раздать населению бесплатно.

В начале недели, когда Роспотребнадзор сообщал обстановку в крае и говорил о мерах профилактики, в том числе об обследовании людей, встрече в аэропорту с международных рейсов в Минводах, речь шла о том, что запас медицинских масок всегда есть. Однако, подчеркнул, что именно в государственных аптеках. Этот список можно найти на сайте Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU