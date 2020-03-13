2020-03-13T13:47:09+03:00
Общество

В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья

Губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на них
Ася АСРЯН
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Губернатор призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масокГубернатор призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В редакцию радио «КП-Северный Кавказ» на протяжении нескольких дней звонили слушатели с вопросом, где приобрести маски. Ранее, мы писали, что в некоторых районах Ставрополья, а также республиках Северного Кавказа отмечается дефицит медицинских масок и завышение цен в коммерческих аптеках.

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По этому поводу губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на маски. На совещании в правительстве он призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масок.

По словам Владимира Владимирова, все изделия нужно раздать населению бесплатно.

В начале недели, когда Роспотребнадзор сообщал обстановку в крае и говорил о мерах профилактики, в том числе об обследовании людей, встрече в аэропорту с международных рейсов в Минводах, речь шла о том, что запас медицинских масок всегда есть. Однако, подчеркнул, что именно в государственных аптеках. Этот список можно найти на сайте Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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