2020-03-13T14:34:27+03:00
Общество

На Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай»

При проверке документов выяснилось, что у водителя нет лицензии и необходимой документации для такого вида деятельности
Ася АСРЯН
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Пассажирам пришлось прервать поездку и покинуть автобусПассажирам пришлось прервать поездку и покинуть автобусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время рейда «Автобус» на автодороге «Подъезд к городу Черкесску» госинспекторы остановили пассажирский транспорт. Табличка на нём указывала, что автомобиль движется по маршруту «СтавропольДомбай».

При проверке документов выяснилось, что у водителя нет лицензии и необходимой документации для такого вида деятельности.

Также отсутствовал технический осмотр автобуса. По данному факту против водителя составили административные материалы.

Но мужчина проигнорировал требования сотрудников ГИБДД о запрете эксплуатации автобуса при перевозке пассажиров и поехал дальше.

Его снова остановили и привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований полицейских. Мужчину привели в дежурную часть, откуда потом доставят в суд для принятия решения о наказании.

Ему грозит до 15 суток административного ареста, либо денежный штраф. Пассажирам пришлось прервать поездку и покинуть автобус.

На место прибыли представителей администрации Кочубеевского района. Они направили 10 пассажиров автобуса, в том числе 3 детей обратно в Ставрополь. Туристическая поездка не состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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