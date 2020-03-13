В Ставрополе в центре образования появилась парта героя

13 Март 2020 2020-03-13T15:02:28+03:00

Парта героя - это ученический стол, на котором размещены фото героя, информация о нём и его заслугах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Получить право сидеть за ней могут школьники, которые отличились в учёбе и общественной работе

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В Ставрополе 13 мая в центре образования имени Владислава Духина открыли «парту героя». За ней будет сидеть ученица 11 класса Анастасия Костенко. Школьница ни раз становилась лауреатом всероссийских конкурсов.

За ней будет сидеть ученица 11 класса Анастасия КостенкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что необычную парту установили в честь Героя России Владислава Духина. Младший сержант Духин, командир отделения знаменитой 6-й роты, погиб 1 марта 2000 года в Чечне. Юноша пожертвовал собой, выполняя боевое задание.

За проявленные мужество и героизм Владислав был удостоен звания Героя России посмертно.

Несколько лет назад в Центре образования Ставрополя прошло торжественное открытие бюста выпускнику, Герою России, десантнику Владиславу Духину. Каждый год в городе проходит всероссийский детско-юношеский футбольный турнир имени героя.

За проявленные мужество и героизм Владислав был удостоен звания Героя России посмертноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается установленной 13 марта парты героя, то это - ученический стол, на котором размещены фото героя, информация о нём и его заслугах. Получить право сидеть за партой могут учащиеся, которые отличились в учёбе и общественной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU