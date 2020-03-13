В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Пострадавшую увезли в больницу
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В Ставрополе, около Драматического театра, женщина сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
Инцидент произошел в полдень. Женщина ехала на Renault Arkana по улице Артёма и не заметила пенсионерку, шедшую через "зебру" на другую сторону. Пожилого человека с травмой головы и переломленными ребрами забрали в больницу.
Как установили сотрудники ГИБДД, водителем оказалась 39-летняя горожанка, которая за два года десять раз ловили на превышении скорости. Инспекторы разбираются в случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU