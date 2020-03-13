В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе

13 Март 2020 2020-03-13T15:04:19+03:00

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В Ставрополе, около Драматического театра, женщина сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Инцидент произошел в полдень. Женщина ехала на Renault Arkana по улице Артёма и не заметила пенсионерку, шедшую через "зебру" на другую сторону. Пожилого человека с травмой головы и переломленными ребрами забрали в больницу.

Как установили сотрудники ГИБДД, водителем оказалась 39-летняя горожанка, которая за два года десять раз ловили на превышении скорости. Инспекторы разбираются в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU