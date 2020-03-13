В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник
На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций города
На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
14 марта в Ставрополе пройдёт первый в этом году общегородской субботник. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.
На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций Ставрополя.
Ранее «Комсомолка» писала, что в субботу, 14 марта также состоится ярмарка выходного дня. А развернётся она по адресу: ул. Пригородная, 215/1. Горожанам представят хлебопекарные изделия, молочную продукцию, а также сезонные овощи и фрукты.
ИСТОЧНИК KP.RU