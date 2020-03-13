В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник

13 Март 2020 2020-03-13T15:12:56+03:00

На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций города

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14 марта в Ставрополе пройдёт первый в этом году общегородской субботник. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

На «чистую субботу» приглашаются все неравнодушные горожане: сотрудники предприятий и организаций Ставрополя.

Ранее «Комсомолка» писала, что в субботу, 14 марта также состоится ярмарка выходного дня. А развернётся она по адресу: ул. Пригородная, 215/1. Горожанам представят хлебопекарные изделия, молочную продукцию, а также сезонные овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU