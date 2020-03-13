Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T16:04:49+03:00

Все они проходят тест на наличие болезни в их организме

Изменить размер текста: A A

Семь человек, которые прибыли в Чечню из заграницы, поместили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

- Семь человек помещены на карантин по коронавирусу, трое из них вернулись из Италии, четверо – из Южной Кореи. У пятерых тест дважды показал отрицательный результат, у двоих – первый тест тоже отрицательный, - сказала руководитель надзорного органа Рита Термулаева.

У всех пациентов нет никаких признаков инфекции, их состояние удовлетворительное.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что по данным на 12 марта, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас сокращается авиасообщение с Европой. Гражданам Италии запрещён въезд на территорию РФ. Основная масса рейсов рейчас совершается для того, чтобы вывести с территории других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU