2020-03-13T16:04:49+03:00
Происшествия

Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса

Все они проходят тест на наличие болезни в их организме
Антон ШАПОВАЛОВ
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Семь человек, которые прибыли в Чечню из заграницы, поместили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

- Семь человек помещены на карантин по коронавирусу, трое из них вернулись из Италии, четверо – из Южной Кореи. У пятерых тест дважды показал отрицательный результат, у двоих – первый тест тоже отрицательный, - сказала руководитель надзорного органа Рита Термулаева.

У всех пациентов нет никаких признаков инфекции, их состояние удовлетворительное.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что по данным на 12 марта, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас сокращается авиасообщение с Европой. Гражданам Италии запрещён въезд на территорию РФ. Основная масса рейсов рейчас совершается для того, чтобы вывести с территории других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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