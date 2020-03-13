2020-03-13T15:51:19+03:00
Общество

В Ингушетии врачи обследовали на коронавирус более 500 участников первенства по греко-римской борьбе

Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек
Ася АСРЯН
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В ингушском городе Магас 13 марта стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова. Зрителей в зал не пускали. По словам временно исполняющего обязанности министра спорта Али Дошхоклоева, такое решение приняли из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения республики, врачи тщательно проверяют гостиницы, где проживают участники соревнований и гости республики.

Так, с 12 марта в гостиницах Магаса и Назрани, где проживают спортсмены, два раза в день, медики осматривают прибывших. Всего было осмотрено более 500 человек, случаев коронавируса нет.

Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек. А в случае массового поступления пациентов планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары.

Напомним, что в Ингушетии случаи заболевания новым коронавирусом (2019-nCoV), не регистрировались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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