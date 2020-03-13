В Ессентуках стартовала генеральная уборка города

13 Март 2020 2020-03-13T16:01:36+03:00

К трудовым коллективам приглашают присоединиться и горожан, которые могут привести в порядок придомовые территории, «зеленые зоны» в частном секторе

Изменить размер текста: A A

С наступлением по-настоящему теплых дней в курортных Ессентуках объявлен санитарный двухмесячник. Первый весенний субботник прошел в скверах на Золотушке и Буачидзе, на Суворовском и Боргустанском шоссе, ул.Железнодорожной, в районе птицефабрики.

Ведется масштабная расчистка русла и берегов реки Бугунта. Уборка на аллеях Братского кладбища началась сегодня, продолжится еще и завтра с помощью волонтерских групп, они также очистят ручей Капельный.

Мусор с кладбища «Франчиха» силами КБГ также будет вывозиться в течение нескольких дней. Около тысячи сотрудников городских ведомств и структурных подразделений администрации вышли с граблями, перчатками и мешками для мусора.

К большой весенней уборке присоединились и ессентукские школы. Сотрудники Управления образования очистили от мусора речку и территорию школы №10.

С помощью 10 единиц спецтехники и ручной уборки удалось собрать около 90 кубометров листвы, бытовых отходов и веток. Курортные улицы будут приводиться в порядок не только благодаря ежедневному труду дворников, но и на субботниках, которые теперь станут регулярными.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

К трудовым коллективам приглашают присоединиться и горожан, которые могут привести в порядок придомовые территории, «зеленые зоны» в частном секторе.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок ведется ежедневно, по словам сотрудников ЖКХ, мусорные навалы постоянно возникают в районах многоэтажек и у частных домовладений.

Отдельные жильцы предпочитают бросить пакет с мусором или сломавшуюся мебель там, куда смогли донести. Специалисты напоминают ессентучанам о том, что складировать ТБО необходимо только на контейнерных площадках и в специальных контейнерах. А экологи отмечают - чисто не там, где регулярные субботники, а там, где ответственные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU