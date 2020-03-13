2020-03-13T17:35:20+03:00
Общество

Губернатор призвал ставропольцев не распространять слухи о коронавирусе

Ранее главный врач краевой инфекционной больницы пояснил, что обозначает понятие «подозрение на коронавирус»
Ася АСРЯН
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В конце своего поста губернатор ещё раз напомнил, что случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае – нет.В конце своего поста губернатор ещё раз напомнил, что случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае – нет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, где призывает жителей региона не распространять ложную информацию о коронавирусе. Так, Владимир Владимиров разместил фото, где студентка одного из вузов краевой столицы возмущена тем, что в её учебное заведение приезжает делегация представителей Римского университета.

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– …Теперь мне и тысячам студентов ходить в противочумных медицинских костюмах на учёбу? – пишет девушка.

– На самом деле визит этой делегации в Северо-Кавказский федеральный университет был отменён. И никакие итальянцы к нам не собираются. Но в работе «бизнес-школы» СКФУ иностранные студенты университета Тренто на этой неделе действительно принимают участие.Только дистанционно. По скайпу, – подчеркнул Владимир Владимиров.

В конце своего поста губернатор ещё раз напомнил, что случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае – нет.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» поговорила на эту тему с главным врачом краевой инфекционной больницы Александр Бобловым. Медик пояснил, что обозначает понятие «подозрение на коронавирус».

— Это когда имеются какие-то проявления, признаки гриппа или гриппозного состояния и плюс какой-то эпиданамнез. Если проще, то, например, человек был за пределами России: находился в Италии, в Китае, Корее или еще где-то, то есть контактировал с такими категориями больных. И вот он является изолированным, но у него нет проявлений, — объяснил Александр Боблов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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