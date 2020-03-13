2020-03-13T17:42:29+03:00
Общество

На Ставрополье проверяют общественный транспорт

За несколько часов правоохранители выявили около 100 административных нарушений
Ася АСРЯН
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В разных горах Ставрополья прошёл рейд по профилактике нарушений, допускаемыми водителями пассажирского транспорта.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в краевой Госавтоинспекции, за несколько часов правоохранители выявили около 100 административных нарушений.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай».

При проверке документов выяснилось, что у водителя нет лицензии и необходимой документации для такого вида деятельности. Также отсутствовал технический осмотр автобуса. По данному факту против водителя составили административные материалы.

Но мужчина проигнорировал требования сотрудников ГИБДД о запрете эксплуатации автобуса при перевозке пассажиров и поехал дальше.

Его снова остановили и привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований полицейских. Мужчину привели в дежурную часть, откуда потом доставят в суд для принятия решения о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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