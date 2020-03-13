В Ставрополе прошла выставка коммунальной техники

13 Март 2020 2020-03-13T17:59:52+03:00

На площади Ленина выстроились более 30 современной уборочной, спасательной, мусоровывозящей техники, спецмашин тепло- и водоснабжающих предприятий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве края задействовано более 2500 тысяч единиц спецтехники

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В краевом центре 13 марта прошла выставка коммунальной и аварийно-спасательной техники, приуроченная к 100-летию ЖКХ Ставрополья. На площади Ленина выстроились более 30 современной уборочной, спасательной, мусоровывозящей техники, спецмашин тепло- и водоснабжающих предприятий.

Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве края задействовано более 2500 тысяч единиц спецтехники,Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В их числе аварийно-спасательные автомобили, автоцистерны, гидроподъемники, катер, снегоболотоход, пожарный автомобиль, снегопогрузчики, комбинированные дорожные машины, илососная машина, передвижная котельная, способная в случае аварии обеспечить теплом целый жилой квартал, современные мусоровозы и т. д.

Выставка коммунальной и аварийно-спасательной техники была посвящена 100-летию ЖКХ СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Когда 100 лет назад жилищно-коммунальное хозяйство Ставропольского края оформилось в самостоятельную структуру, в распоряжении коммунотдела находились 24 лошади в пожарной команде и 62 — в ассенизаторском обозе, 3 бани, 2 каменоломни и печь по обжигу извести. Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве края задействовано более 2500 тысяч единиц спецтехники, — сообщил министр министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU