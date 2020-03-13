В начале недели на Ставрополье ожидаются мокрый снег и мороз
В Ставропольском крае после окончания недели похолодает и выпадут осадки. Температура воздуха резко упадет до минусовой, передает пресс-служба краевого МЧС, опираясь на данные региональных синоптиков.
Согласно данным МЧС, погодные условия на Ставрополье ухудшатся в начале недели. Температура ночью упадет до минус восьми.
Кроме того, представители ведомства предупреждают, что в крае выпадет мокрый снег. Местам будет гололед, налипание осадков и туман. Ветер усилится до 18 метров в секунду.
Жителей Ставрополья просят быть аккуратными на улице и теплее одеваться.
ИСТОЧНИК KP.RU