В начале недели на Ставрополье ожидаются мокрый снег и мороз

13 Март 2020 2020-03-13T19:15:46+03:00

Ночью температура будет минус восемь

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В Ставропольском крае после окончания недели похолодает и выпадут осадки. Температура воздуха резко упадет до минусовой, передает пресс-служба краевого МЧС, опираясь на данные региональных синоптиков.

Согласно данным МЧС, погодные условия на Ставрополье ухудшатся в начале недели. Температура ночью упадет до минус восьми.

Кроме того, представители ведомства предупреждают, что в крае выпадет мокрый снег. Местам будет гололед, налипание осадков и туман. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Жителей Ставрополья просят быть аккуратными на улице и теплее одеваться.

ИСТОЧНИК KP.RU